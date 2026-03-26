Presentadora y psicóloga Mel Schilling fallece por enfermedad que ocultaba

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La conductora de televisión, psicóloga y coach, Mel Schilling, mantuvo su diagnóstico en secreto y recientemente falleció.

La familia de la conductora dio el último adiós a la estrella de la televisión que padecía cáncer.

Schilling fue colaboradora del programa de televisión "Married at First Sight", versión de Australia y falleció a los 54 años.

"Melanie Jane Brisbane-Schilling falleció hoy en paz, rodeada de amor. En sus últimos momentos, cuando pensé que el cáncer le había arrebatado la capacidad de hablar, me acercó y me susurró un mensaje para Maddie y para mí que me reconfortará el resto de mi vida", se lee en un comunicado.

La famosa tenía cáncer de colon e hizo metástasis en sus pulmones y cerebro: "Cuando apenas podía levantar la cabeza de la almohada, nunca se quejó y nunca dejó de demostrar valentía, gracia, compasión y empatía, y nunca faltó a un solo día de grabación".

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Mel Schilling

Fue una reconocida psicóloga, coach de citas y experta en relaciones, originaria de Australia, famosa por su papel en Married at First Sight (MAFS) Australia y UK. Destacó por su enfoque directo y estratégico, tras una carrera en consultoría corporativa y eHarmony.

Se unió a MAFS Australia en 2016 y posteriormente realizó la versión británica (2021-2024), convirtiéndose en una figura clave por confrontar comportamientos tóxicos.

Acreditada internacionalmente, defensora de un enfoque estratégico y proactivo para encontrar pareja. Casada con Gareth Brisbane desde 2020, tuvo una hija, Madison (nacida en 2015).

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