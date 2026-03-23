Fallece “Miss Teschmacher”, villana de la saga “Superman”

Valerie Perrine, famosa por interpretar a "Miss Teschmacher", personaje ficticio del universo DC Comics, falleció el lunes 23 de marzo, en su casa de Los Ángeles.
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Perrine personificó a la asistente personal, amante y cómplice de Lex Luthor en la saga de Superman de 1978.
"Miss Teschmacher" es la antagonista de la historia, al ser la pareja del malvado Lex, sin embargo, a menudo duda de los planes malvados de Luthor, mostrando compasión.
El cineasta Stacey Souther, amigo de Valerie informó acerca de la muerte de la actriz de 82 años.
Al parecer Valerie llevaba tiempo luchando contra la enfermedad de Parkinson por ello había permanecido postrada en cama durante la última década.
Valerie Perrine
Valerie protagonizó las películas *Superman* (1978) y *Superman II* (1980) en el papel de Eve Teschmacher, la asistente personal y objeto de afecto de Lex Luthor, inerpretado por Gene Hackman.
También protagonizó la película *Lenny* (1974), actuación por la que ganó el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes, el premio BAFTA a la Revelación más Prometedora y fue nominada al Premio de la Academia a la Mejor Actriz.
También participó en "What Women Want" y "Silver Skies" y en televisión como "Third Watch", "Walker, Texas Ranger", "The Practice", "Nash Bridges", "ER" y "Just Shoot Me!".
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