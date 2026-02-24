Postuladora incluye a Consuelo Porras en lista de aspirantes a Fiscal

-

La Postuladora para Fiscal decidió que la actual Fiscal General, Consuelo Porras continúa en el proceso.

Pese a la ausencia de uno de los comisionados, la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), decidió que la actual Fiscal General Consuela Porras continúa en el proceso de elección de la lista de candidatos que será presentada al presidente de la República.

La decisión asumida con el voto favorable de 14 de los 15 miembros que integran la Postuladora. Esto debido a que el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Pablo, nuevamente se ausentó.

Tras la lectura de su expediente, los comisionados presentes determinaron que Porras cumple con los requisitos legales y de la convocatoria establecidos por la Postuladora.

Excluida

Contrario al caso de Porras, el pleno de comisionados decidió excluir en esta fase del proceso a la magistrada titular del Tribunal Supremo Electoral, Irma Elizabeth Palencia Orellana, esto debido a que no presentó la constancia del finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En su efecto, presentó una constancia de finiquito institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual, a criterio de los comisionados no sustituía el documento solicitado.

Incluidos

Al momento, luego de incluir en el listado de aspirantes que continúan en el proceso, la Comisión de Postulación aún tiene pendiente de conocer 20 de los 59 expedientes presentados el viernes recién pasado.

En el primer día de revisión, la Postuladora incluyó a 26 postulantes y excluyó 4. Estos últimos tendrán un plazo de 72 horas para presentar su respectiva defensa.