Presentan acción de inconstitucionalidad contra Decreto 7-2025, Ley de Codedes

-

La acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 7-2025 fue presentada por violaciones a disposiciones constitucionales en materia del Presupuesto General y los controles republicanos.

Los abogados Edgar Ortíz, Luis Fernando Bermejo y Gregorio Saavedra, se presentaron este viernes 2 de enero a la Corte de Constitucionalidad (CC) para interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 7-2025, conocida como la Ley de Codedes.

"La suspensión del presupuesto 2026 es positiva, pero insuficiente, porque dicho decreto prevé dar en 2026 y 2027 todos los saldos no ejecutados de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), prorrogándolos automáticamente y esto viola la constitución, la cual es clara al decir que el presupuesto es anual, siendo una facultad y deber del Congreso de la República ejercer el control del presupuesto cada año", señaló Ortíz.

Los abogados Edgar Ortíz, Luis Fernando Bermejo y Gregorio Saavedra presentaron la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 7-2025, Ley de Codedes. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los abogados se presentaron a la CC, ya que según indicaron, dicha ley "rompe con esa disposición constitucional y viola abiertamente la Constitución".

En 2027, año electoral, los Codedes tendrían el saldo aprobado por el presupuesto y también los fondos no gastados, "con esto contarían con un bolsón histórico de fondos que podría ser incluso mayor que la mayoría de ministerio del ejecutivo", agregó Ortíz.

El abogado Edgar Ortíz mencionó que la ley rompe con la disposición constitucional y viola abiertamente la Constitución. (Foto: Wilder López/Soy502)

Queda en manos de la CC

Bermejo mencionó que el artículo tercero del Decreto 7-2025 "da un periodo bastante corto para que los ministerios y todas las entidades que deben aprobar los proyectos de los Codedes, porque si no los resuelven en el tiempo estimado se da a entender de que son aprobados", explicó.

"Ahora queda en manos de la CC resolver esta inconstitucionalidad y esperamos que sea lo más pronto posible", puntualizó Bermejo.