Presentan resultados del Plan Maestro de Movilidad para el área metropolitana

-

El Programa "Plan Maestro de movilidad para mitigar la congestión vehicular en el área metropolitana de Guatemala, fue entregado al presidente Bernardo Arévalo.

OTRAS NOTICIAS: Conductor enfrenta a la justicia tras arrollar a motorista en zona 9

El Plan Maestro de movilidad y estudio de factibilidad para una carretera perimetral para mitigar la congestión vehicular en el área metropolitana de Guatemala, fue entregado por parte del Gobierno de la República de Corea.

Durante un acto en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo recibió el documento y agradeció el apoyo de Corea, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA, por sus siglas en inglés), para concretar dicho programa.

"No podemos seguir permitiendo que el desplazamiento consuma casi todo el tiempo que tenemos para vivir", manifestó el mandatario durante la actividad.

El embajador de la República de Corea, Deuk Hwan Kim, entregó oficialmente el Plan Maestro de Movilidad y Estudio de Factibilidad para mitigar la congestión vehicular en el área metropolitana de Guatemala. pic.twitter.com/oZe6OEwnj4 — Ministerio de Comunicaciones (@CIV_Guatemala) September 26, 2025

Inicio del trámite

La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) solicitó dicho plan en octubre de 2019, mismo que fue aprobado por KOICA en enero de 2021.

Por aparte, el 12 de junio de 2022 se suscribió un documento de Registro de Discusiones (Record of Discussion-ROD), en el que se oficializó la cooperación técnica no reembolsable de US$ 9 millones, ante el Gobierno de Guatemala para iniciar con la ejecución de dicho programa.

Esta mañana se llevó a cabo la Firma de Registro de Discusiones del proyecto “Plan maestro de movilidad y estudio de factibilidad para una carretera perimetral” entre KOICA, ANADIE y CIV. pic.twitter.com/p7B2VTgl30 — Ministerio de Comunicaciones (@CIV_Guatemala) July 12, 2022

Como parte de los resultados, se identificaron tres circunvalaciones que conectan varios puntos del departamento de Guatemala.

Estas rutas tienen una longitud aproximada de 123.2 kilómetros y se distribuyen de la siguiente manera:

Circunvalación 1: Reforma – Calle Martí-Periférico Bethania, Periférico zona 11, Avenida Las Américas

Reforma – Calle Martí-Periférico Bethania, Periférico zona 11, Avenida Las Américas Circunvalación 2: Naranjo, Calle Martí, La Paz, Reforma, Avenida Las Américas, Vas zona 21 – Cenma-Villalobos-San Cristóbal - zona 12

Naranjo, Calle Martí, La Paz, Reforma, Avenida Las Américas, Vas zona 21 – Cenma-Villalobos-San Cristóbal - zona 12 Circunvalación 3: Zona 18, zona 16, Santa Catarina Pinula, Villa Canales, Cenma, Villa Nueva, Mixco y Chinautla

Además, se identificaron cinco conexiones intermunicipales que suman unos 46.15 kilómetros que conectan los siguientes lugares:

Vía radial 1: San Cristóbal-Labor de Castillas, CA1 Occidente (km23)

Vía radial 2: Santa Catarina Pinula – Avenida Hincapié, Guatemala

Vía radial 3: San Miguel Petapa – Avenida Atanasio Tzul, Guatemala

Vía radial 4: Villa Nueva - Guatemala

Vía radial 5: Ruta al atlántico – Naranjo

Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de ANADIE, destacó que se contempla la instalación de 300 cámaras y dos centros de monitoreo de tránsito.

Por su parte, Miguel Angel Díaz Bobadilla, titular del Ministerio de Comunicaciones, resaltó que la entrega marca el inicio de la etapa de ejecución. "Estamos convencidos de que el trabajo conjunto entre el Gobierno central, las municipalidades y la cooperación internacional será la clave para mejorar la calidad de vida de la población", expresó.