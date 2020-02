El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se mostró conmovido por el presente que un niño le hizo durante una actividad pública en Quetzaltenango este viernes.

El mandatario recibió de manos de Luis Antonio Poroj un cuadro hecho por él mismo, en el cual se observa al gobernante como un superhéroe luchando contra la corrupción. En la parte de atrás, tenía un un mensaje particular.

“Cuando entré, este niño me hizo entrega de un cuadro, disculpen si me emociono y se me quiebra la voz, pero esto significa que vamos en el camino correcto”, expresó Giammattei.

En la parte trasera, el cuadro tiene el mensaje: “Para usted, señor Presidente, le pido a Dios que le dé salud, sabiduría y lo ilumine, para que gobierne a nuestra Guatemala para que nosotros los niños tengamos un mejor futuro. Dios me lo bendiga”.

“Esto lo hizo él y me lo voy a llevar a mi oficina allá en Palacio Nacional, gracias por la confianza. Allá estará para recordarme el compromiso que tengo contigo y con toda la niñez de Guatemala”, agregó Giammattei.

El Mandatario implementó este viernes en Quetzaltenango un plan piloto de tecnología en las aulas con el programa pizarras interactivas TOMi, (tablero óptimo de mando interactivo).

Las herramientas tienen capacidad de convertir cualquier superficie en una pizarra y promueven el aprendizaje y el contacto en tiempo real con padres de familia.