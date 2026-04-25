Identifican a conductor fallecido tras discusión vial

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La víctima murió luego de recibir múltiples disparos.

Bomberos Municipales Departamentales identificaron a Lubin Cruz, de 35 años, como la víctima mortal de una discusión vial que se generó en la aldea Santo Domingo Los Ocotes, en San Antonio La Paz, El Progreso.

La discusión surgió la tarde del viernes 24 de abril, cuando Cruz, a bordo de una camioneta tipo agrícola, y el conductor de un camión, disputaron el paso en una calle estrecha del lugar.

Cruz habría iniciado la agresión amenazando al otro conductor y golpeándolo con la empuñadura de una pistola. Al darse la vuelta para regresar a su vehículo, recibió disparos que fueron efectuados desde el interior del camión.

Los disparon salieron desde el interior del camión. (Foto: Captura de video)

El hecho quedó grabado y se observó que la víctima cayó gravemente herida.

Dos mujeres y un niño iban a bordo de la camioneta de la víctima. (Foto: captura de video)

Dentro de la camioneta de Cruz, se transportaba su familia, quienes reaccionaron de inmediato y con gritos pedían auxilio.

Cuerpos de socorro trasladaron a la víctima en estado delicado. Pero, perdió la vida en el Hospital General San Juan de Dios.