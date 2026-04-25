Barcelona visita al Getafe con la opción de ampliar la ventaja en el liderato

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Sin Lamine Yamal, que ya no volverá a jugar esta temporada, el Barcelona, cómodo líder de La Liga, afronta este sábado en Getafe un desplazamiento que históricamente se le complica ante un rival que mira hacia Europa.

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La baja de Lamine, goleador del equipo esta campaña con 24 tantos en todas las competencias, será un duro golpe para los de Hansi Flick, que además tampoco contará con Raphinha en el frente de ataque, quien también se encuentra recuperándose de molestias musculares.



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Así será el sueco Roony Bardghji quien tomaría el lugar del volante español, además de que Fermín López podría retomar la titularidad para acompañar a Dani Olmo y Ferran Torres en el frente de ataque. La única buena noticia para el Barsa es que Joao Cancelo estará disponible a pesar de las molestias de la semana anterior.

Los catalanes se plantarán en el Coliseum, un escenario en el que no ganan desde el 28 de septiembre de 2019 y en el que registran una derrota y cuatro empates desde entonces, con la idea de mantener el buen colchón que tienen con respecto al Real Madrid, en la lucha por alzar el título liguero.

En frente, el Getafe está completamente fuera de cualquier peligro de descenso y se enfoca plenamente en los puestos europeos. Actualmente es sexto, lo que le daría boleto a Conference League, pero apunta más alto, al quinto puesto, que sería Europa League o, dependiendo del coeficiente, incluso Champions.