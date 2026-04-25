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Conductor pierde el control y se empotra en una construcción de Villa Nueva

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de abril de 2026, 07:28
La estructura del vehículo quedó destruida.&nbsp;(Foto:&nbsp;&nbsp;Bomberos Voluntarios, Villa Nueva)

La estructura del vehículo quedó destruida. (Foto:  Bomberos Voluntarios, Villa Nueva)

El conductor resultó herido tras el percance.

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Un hombre, por razones aún no establecidas, perdió el control del vehículo que conducía durante la madrugada de este sábado 25 de abril en la 0 Calle, 16-20 de la zona 10 de San Miguel Petapa, Villa Nueva.

El conductor terminó impactando contra una construcción municipal, ubicada frente a un centro comercial del sector. 

Debido al fuerte impacto, el vehículo quedó varado y totalmente destruido.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios atendieron al conductor que resultó herido. 

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