Nuevo tropezón: Madrid deja escapar la victoria ante el Betis en el descuento

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El Real Madrid dio un paso atrás en sus aspiraciones de alcanzar al Barcelona, líder liguero, al empatar 1-1 en el campo del Betis este viernes en la jornada 32 del campeonato español, en un partido en el que su estrella Kylian Mbappé pidió el cambio.

El capitán de la selección de Francia detuvo una carrera en el minuto 80 y solicitó ser sustituido, aparentemente con un percance físico.

Un gol de Vinicius (17') había abierto el marcador para el Real Madrid, pero en el descuento Héctor Bellerín puso el 1-1 (90+3'), que deja momentáneamente a los blancos a ocho puntos del Barça, que el sábado visita al Getafe con la dura ausencia del lesionado Lamine Yamal.

FP: @RealBetis 1-1 @RealMadrid

⚽ 17' @ViniJr

⚽ 90'+4' Bellerín

@Emirates pic.twitter.com/aylcD6THlw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 24, 2026

El 10 del Barça se perderá lo que resta de temporada a la espera de ver si llega para el Mundial de Norteamérica 2026.

La alarma también sonó para el Real Madrid este viernes cuando Mbappé tuvo que ser sustituido por Gonzalo (80') tras solicitar el propio jugador el cambio.

"Tenía molestias, vamos a ver cómo evoluciona", se limitó a explicar el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, tras el partido, al ser preguntado por el internacional francés.

La preocupación por Mbappé, a falta de mes y medio para el Mundial 2026, se une al golpe que puede suponer el empate en las remotas aspiraciones ligueras de los blancos a falta de cinco jornadas por disputarse.

El empate tampoco ayuda al Betis, que lucha por defender su quinta plaza, que, eventualmente, puede dar un lugar en Champions la próxima temporada.