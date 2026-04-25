La preservación de los Pingüinos de Humboldt en el zoológico La Aurora

-

Existe una gran variedad de especies de pingüinos y todas se ven amenazadas por los cambios en su hábitat natural, razón por la cual existen recintos que trabajan por su protección y conservación, uno de ellos se encuentra en el Zoológico La Aurora

Es una gran sorpresa para muchos, saber que en Guatemala viven pingüinos de Humboldt, una especie que habita en las costas de Perú y Chile y que enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat.

En Chile y Perú se encuentra catalogada en peligro de extinción debido a la disminución de sus poblaciones.

Estas aves han expandido su familia desde su llegada a Guatemala. (Foto: Wilder López/Soy502)

Estos curiosos ejemplares llegaron al Zoológico La Aurora gracias a un importante programa internacional de conservación y protección.

A diferencia de los pingüinos que viven en el hielo, estos animales están acostumbrados a costas más templadas, por lo que se adaptaron muy bien a su recinto y al clima del país.

Su llegada tiene un propósito muy especial y este 25 de abril se conmemora el Día Mundial del Pingüino.

Esta fecha sirve para entender que no están aquí solo para que ser observados, sino para asegurar que su especie sobreviva.

El zoológico funciona como un refugio seguro lejos de los peligros que amenazan su hogar natural en Sudamérica.

Lamentablemente, los pingüinos enfrentan riesgos graves en la naturaleza. Por eso, los esfuerzos que se hacen en Guatemala son vitales para evitar que estos animales desaparezcan para siempre de nuestro planeta.

En nuestro país han encontrado un hogar donde reciben alimentación de primera calidad, cuidados médicos y un ambiente libre de depredadores.

Más de 20 pingüinos residen en La Aurora. (Foto: Wilder López/Soy502)

El gran trabajo del zoológico permite que vivan tranquilos y que las familias guatemaltecas puedan conocer de cerca a esta especie tan carismática, aprendiendo a respetarla y valorarla.

Cuidar a los pingüinos es una tarea que nos toca a todos.

Al aprender sobre ellos entenderás mejor cómo tus acciones afectan a la naturaleza.

Visitar a los pingüinos de Humboldt es una linda oportunidad para amar la vida silvestre y comprometerte a proteger el medio ambiente para las futuras generaciones.