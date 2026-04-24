¡Nuevos inquilinos! Crece la familia de pingüinos en el Zoológico La Aurora (video)

-

Nancy y Campito son las nuevas crías de los pingüinos de Humboldt que habitan en el Zoológico La Aurora.

El Zoológico La Aurora presentó este viernes 24 de abril a las nuevas crías de los pingüinos de Humboldt que habitan en el recinto.

Gabriela Galindo, representante del Zoológico afirmó que nacieron 6 crías, pero solo dos han salido de sus nidos.

"Para nosotros es una alegría presentar dos nuevas crias. Nancy y Campito, quienes tardaron alrededor de 4 meses en dejar sus nidos", expresó.

El Zoológico La Aurora presentó a las nuevas crías de pingüinos de Humboldt.



Video: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/gQo1lwWau1 — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) April 24, 2026

Galindo explicó que es muy fácil diferenciar a las crías, pues tienen un tono de gris más fuerte y no tienen cinturón en el pecho.

Actualmente el zoológico cuenta con 21 pingüinos, 6 crías y el resto son adultos.

El pingüino de Humboldt es una especie de ave no voladora esfenisciforme, que pertenece a la familia Spheniscidae.

Habita en el océano Pacífico a lo largo de la costa oeste de Sudamérica en Perú y Chile la que es recorrida por la corriente de Humboldt.

Se alimentan de un pescado especial llamado pecarí y de bebés se alimentan de su madre.