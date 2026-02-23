Presidenta de México se pronuncia tras operativos contra CJNG

-

La presidenta de México se pronunció por los hechos relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Te interesa: Integrantes del CJNG queman gasolinera y vehículos en Guadalajara

Luego de la ola de violencia en México desatada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció.

"La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma", se lee en una publicación que realizó.

Además, dijo que el Gabinete de Seguridad mantendrá información permanente, asegurando que las actividades en la mayor parte del territorio mexicano se desarrollan con normalidad.

"Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México", concluyó

(Foto: captura de pantalla)

El operativo

Este domingo 22 de febrero, fuerzas especiales de seguridad mexicana, tuvieron un enfrentamiento armado que dejó como saldo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El enfrentamiento se originó en Tapalpa, ubicado en el estado de Jalisco, México, luego de llevar a cabo un operativo con el Éjercito mexicano y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con el comunicado del gobierno mexicano, alias "El Mencho" y dos más miembros de la CJNG resultaron gravemente heridos y al ser trasladados vía aera a la Ciudad de México fallecieron en el interior de la aeronave; mientras que otro integrante del CJNG, murió en el lugar del enfrentamiento.

Integrantes del CJNG. (Foto: redes sociales)

Sin embargo, tres elementos de las fuerzas de seguridad resultaron heridos de gravedad; por lo que fueron trasladados a un hospital.

Su muerte ha generado múltiples disturbios y caos para la población de Jalisco; el gobernador Pablo Lemus Navarro ha suspendido las clases para mañana 23 de febrero, en Jalisco.

También los eventos masivos fueron cancelados para este domingo; hasta el momento no se ha confirmado el número de víctimas como respuesta de este enfrentamiento, pero sí múltilpes disturbios e incendios así como el bloqueo de carreteras.