Comisión de Postulación entrega nómina de candidatos a TSE

Presidente del Congreso, Luis Contreras recibe nómina de 20 candidatos a magistrados del TSE.
Tras integrar la nómina de candidatos, el presidente se la Comisión de Postulación, el rector Walter Mazariegos, entregó la nómina de 20 candidatos al Congreso de la República.
La lista de candidatos fue entregada al presidente del Congreso, Luis Contreras, quien fue recibido por el pleno de comisionados.
En su alocución el presidente del Legislativo resaltó el trabajo realizado por los comisionados del TSE.
Agregó que de este momento será remitida la información de cada uno de.los candidatos presentados en dicha nómina a los diputados para su análisis respectivo.
Por último, indicó que para el 19 de marzo deberán cumplir con la juramentación de los 5 magistrados titulares y 5 suplentes del TSE.