Presidente afirma que no se cede ante pandillas por control de cárceles

Desde el traslado de cabecillas de grupos criminales a cárcel de máxima seguridad se han registrado varios amotinamientos.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que no han cedido ante las presiones de pandilleros que se han amotinado y tomado rehenes para exigir que sus cabecillas sean sacados de confinamiento y asegura que la estrategia "está teniendo éxito".

El mandatario fue consultado en la conferencia de prensa denominada La Ronda sobre los diferentes motines que han ocurrido en diferentes cárceles del país y recientemente en el Centro Especializado de Reinserción Juvenil y si se cederá ante las peticiones de los reclusos.

"Lo que estamos viendo en esta serie de motines es el resultado de las medidas que se vienen tomando en el Ministerio de Gobernación (Mingob) para retomar el control de las cárceles y evitar que las redes, maras, pandillas y distintos grupos criminales que están detenidos operen desde adentro de las cárceles", respondió el gobernante.

Esta mañana se registró un amotinamiento en el Centro Especializado de Reinserción Juvenil. (Foto: Archivo / Soy502)

Indicó que las acciones de Gobernación se dan porque identificaron que los reclusos operaban "con plena libertad" y coordinaban todo tipo de negocios desde las cárceles y que "los motines han surgido a partir de la decisión de poner en aislamiento a las cabecillas de las dos principales pandillas del país".

"Se les han quitado todos los privilegios, están en una zona de aislamiento efectivo, sin sus pantallas de plasma, visitas selectivas. Esto es lo que ha generado la serie de motines en los distintos establecimientos penitenciarios del país", afirmó Arévalo.

No se cede a peticiones

El presidente aseguró que cada uno de los motines que se han registrado "han sido resueltos sin que se haya cedido y cambiado la decisión de mantener a las cabecillas en donde se encuentran en este momento".

Señaló que el Mingob ha atendido las situaciones las cuales son "caracterizadas como secuestros de personal penitenciario o personal externo que llega a cumplir con algún servicio".

"Se han resuelto sin que haya víctimas. Mediante estrategias de negociación, pero sobre todo sin ceder a las presiones que ejercen, que están haciendo estas pandillas", enfatizó el mandatario.

Aseguró que esto "demuestra que se está teniendo éxito" y aunque se han presentado varios incidentes "no están cambiando la política del Mingob de retomar control sobre las cárceles".

Desde que se aisló a varios líderes de organizaciones criminales se han registrado varios amotinamientos en las cárceles. (Foto: Archivo / Soy502)

Múltiples motines

El pasado 31 de julio, diez miembros de la Mara Salvatrucha y de la Pandilla Barrio 18 fueron trasladados al Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres "Renovación I", ubicado en Escuintla.

Los pandilleros quedaron aislados y sin acceso a privilegios y la operación fue llevada a cabo por elementos de la Policía Nacional (PNC) y del Grupo Élite del Sistema Penitenciario (SP).

Días después de llevarse a cabo el movimiento de los reos comenzaron a registrarse en distintas cárceles del país motines de miembros de las pandillas quienes exigían el regreso de sus lideres a las cárceles donde anteriormente cumplían su condena.

Los privados de libertad se han amotinado y en algunos casos retenidos guardias del SP o personal de empresas que principalmente distribuyen alimentos a los centros carcelarios.

En todas las ocasiones el Mingob ha informado que ha dialogado con los reclusos, pero que no han cedido a sus peticiones situación que el presidente confirmó.