Arévalo juramenta Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernación

-

Marco Antonio Villeda Sandoval asumió este viernes 24 de octubre el puesto de ministro de Gobernación, en medio de una crisis provocada por la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel Fraijanes II.

OTRAS NOTAS: Gobernación pedirá colaboración del FBI para capturar a reos fugados

Luego de un inusual proceso de designación, el presidente Bernardo Arévalo juramentó a Marco Antonio Villeda Sandoval como ministro de Gobernación, quien sustituirá a Francisco Jiménez en la cartera de Seguridad.

Fue el gobernante quien mediante una publicación en sus redes oficiales reveló que juramentó a Villeda Sandoval. La acción habría ocurrido posteriormente a que ambos funcionarios participaran en la conferencia de prensa La Ronda.

El proceso de juramentación de Villeda Sandoval fue inusual debido a que el funcionario es juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y debió recibir el visto bueno de los magistrados que integran el pleno de la Corte previo a recibir un dictamen del Consejo de la Carrera Judicial.

El mandatario renovó la cúpula del Ministerio de Gobernación. (Foto: SCSP / Soy502)

Este proceso relentizó la juramentación del funcionario, pero también ocurrió otra situación desacostumbrada en el proceso y es que la tarde del jueves último, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) informó que el ministro ya había sido juramentado.

Sin embargo, minutos después, la Secretaría se retractó de la información y señaló que el acto no había ocurrido, sin brindar detalles de qué fue lo que provocó el error en la comunicación.

Mensaje del mandatario

"Un Gobierno no se caracteriza por los desafíos que enfrenta, sino por cómo los resuelve. A este Gobierno no le tiembla el pulso: por eso decidí renovar el equipo del Minsiterio de Gobernación", escribió el mandatario en su red social X —antes Twitter—.

LEA MÁS: Marco Villeda anuncia depuración del Sistema Penitenciario y aislamiento de reos

Junto al mensaje se publicó una fotografía de la juramentación de Villa Sandoval, quien estaba en compañía de sus viceministros de Seguridad y Antinarcóticos.

"Hoy marcamos el inicio de esta nueva etapa con la juramentación de Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernación y Estuardo Roberto Solórzano y Víctor Hugo Cruz como viceministro de Seguridad y viceministro Antinarcóticos, respectivamente", indica el texto.

