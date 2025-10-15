Presidente pide al Congreso que apruebe en definitiva la Ley Antipandillas

-

Congreso discutirá la iniciativa de Ley Antipandillas hasta el próximo 21 de octubre.

Luego de anunciar la destitución del ministro de Gobernación y dos viceministros de la misma cartera por la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel Fraijanes II, el presidente Bernardo Arévalo pidió al Congreso que apruebe "de manera definitiva" la Ley Antipandillas.

El mandatario recordó que hace unas semanas envió al Congreso una iniciativa para aprobar una Ley Antipandillas "para poder contar con todas las herramientas" que le permitan al Gobierno "combatir efectivamente este problema".

"Celebro que ayer el Congreso haya aprobado en tercera lectura una Ley Antipandillas y hago un llamado urgente para que en la siguiente sesión se apruebe de manera definitiva para ponerla inmediatamente a disposición de la seguridad de los guatemaltecos", declaró el mandatario.

Los diputos discutieron varias enmiendas a la iniciativa antes de comenzar con la aprobación de la iniciativa para crear la Ley Antipandilla. (Foto: Archivo / Soy502)

El martes último, en una sesión que duró más de 9 horas, el pleno del Congreso aprobó en tercer debate la iniciativa 5692 que busca la aprobación de la Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominadas maras o pandillas.

Los parlamentarios negociaron por más de dos horas una serie de enmiendas para reforzar la iniciativa y una vez hubo consensos se comenzó con la aprobación por artículos y redacción final.

Sin embargo, antes de aprobar la redacción final de la iniciativa, con lo cual se convertiría en ley, el pleno aprobó una moción con 122 votos a favor para enviar el proyecto a un fondo de revisión, por lo que se fijó el próximo 21 de octubre como la fecha en la que se seguirá con la discusión.

Con esto, los legisladores atrasaron por varios días la declaratoria con la cual la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha serían considerados como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas.

Acepta debilidades

El gobernante señaló durante su mansaje que "no hay bienestar sin seguridad" y que está consciente de que se debe reforzar la seguridad nacional y redirigir los esfuerzos para reformar el Sistema Penitenciario del país.

"Estamos enfrentando fallas de carácter histórico, pero no descansaré hasta que la totalidad de los criminales que hoy se encuentran escondidos estén cumpliendo la condena que les corresponde. No descansaré hasta que el sistema penitenciario sea renovado, fortalecido y orientado hacia una tarea clara", afirmó el mandatario.

El mandatario aseguró que buscará la forma de recapturar a los reos que se fugaron de la cárcel Fraijanes II. (Foto: SCSP / Soy502)

Arévalo aseguró que su objetivo es que "un hecho como este —la fuga masiva de reos— no vuelva a ocurrir y que las familias guatemaltecas puedan confiar nuevamente en un futuro más seguro y más justo".

"Es tarea de todos los sectores renovar nuestro compromiso para velar porque todo el aparato de justicia cumpla a cabalidad con sus funciones y responda al clamor de toda la ciudadanía. No dudo que trabajando juntos, en unidad y con determinación, sabremos atravesar", concluyó el mandatario.