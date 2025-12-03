Tras retomar funciones, presidente del TSE descarta fraude en el país

-

Las autoridades del TSE retomaron funciones y el presidente Aguilera afirmó que se descarta fraude en el país.

Luego de que la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio luz verde de manera provisional el pasado 27 de noviembre, los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) refomaron sus funciones.

El magistrado, quien acudió el pasado lunes al Congreso de la República para participar en una actividad de la Comisión del Migrante, logró iniciar sus funciones debido a una suspensión junto al resto de sus compañeros incluidos en un caso judicial.

Se trata de Irma Palencia, Mynor Franco y Ranulfo Rojas, a quienes, junto con Aguilera, se les señala por el Ministerio Público (MP) de presuntas anomalías en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), destinado a los comicios de 2023.

Durnate el tiempo de la investigación, estuvo en funciones la magistrada Blanca Alfaro.

Los magistrados del TSE en una audiencia. (Foto: Wilder López/Soy502)

Descarta fraude

Por aparte, en una entrevista radial, Aguilera recordó que en el país no se ha dado la situación de un fraude electoral y descartó la posibilidad de que se dé en el futuro.

"Fraude electoral no hubo, ni podrá haber en Guatemala nunca", explicó en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, momento que aprovechó para manifestar que existe certeza en el sistema electoral y qeu se actuó conforme a la ley en los comicios de 2023.