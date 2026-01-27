Presuntos asaltantes intentaron evadir retén policial en San Cristóbal

Los sujetos llevaban un arma y droga.
Dos hombres intentaron escapar al notar la presencia de un puesto de control sobre el bulevar principal de Ciudad San Cristóbal, en la 3a. calle y 10 avenida, zona 8 de Mixco.
Pero una rápida respuesta de los agentes permitió la detención de: Elmer Judiel Santeliz Caseros, de 34 años y Wilson Geovany López López, de 23.
Al realizarles un registro a uno de los ahora detenidos se le encontró una pistola con dos cargadores y 35 municiones, al solicitarle los documentos indicó carecer de los permisos correspondientes.
Al segundo le encontraron varios recipientes con droga, que al realizarles la prueba de campo dio para presuntivo cocaína, mariguana y piedra de crack.
Según las investigaciones, los detectives ya le daban seguimiento a varias denuncias sobre integrantes de una estructura criminal que opera en ese sector, cometiendo asaltos a peatones, conductores y repartidores de comida.
Los detenidos fueron trasladados al juzgado de turno de la localidad, el vehículo de dos ruedas fue consignado y llevado a un predio para su resguardo.