Pretendían entregar una encomienda de municiones en cárcel de Escuintla

Al ser sorprendidos intentaron sobornar a los agentes con Q25 mil.

Un operativo de seguridad realizado en los alrededores de los centros carcelarios Renovación I y Granja de Rehabilitación "Canadá", en Escuintla, permitió la recaptura de dos personas que transportaban un cargamento de municiones oculto en un automóvil.

Los agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) y de la comisaría local interceptaron a Edgar "N", de 42 años, y Mónica "N", de 49, quienes intentaban ingresar al área con 461 municiones para arma de fuego y Q3,460 en efectivo.

Intentaron sobornar a los agentes con Q25 mil para no ser detenidos.

El material fue localizado en la parte trasera del vehículo, luego de una inspección coordinada con fiscales.

Además de las municiones, las autoridades incautaron dos teléfonos móviles, un cañón metálico que podría pertenecer a un arma de fuego y documentos que serán analizados para fortalecer el caso.

La mujer pretendía dejar una encomienda a su esposo quien lleva 13 años en prisión por robo y secuestro.

Según el reporte, los detenidos ofrecieron Q25 mil a los agentes para evitar su captura.

Antecedentes

Las investigaciones revelan que Mónica "N" cuenta con un antecedente por sustracción de menores en 2007 y que pretendía entregar la encomienda a su esposo, recluido desde hace 13 años por robo y secuestro.

Mientras que Edgar "N" registra antecedentes por asociación ilícita y asesinato, fechados en 2017.

El caso quedó bajo investigación para determinar el destino de las municiones y la posible red de apoyo detrás del intento frustrado.