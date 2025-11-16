Insivumeh prevé frío en la madrugada, mañana de nubosidad y tarde con lluvias

-

Las autoridades piden tener precaución con el frío de la madrugada y noche.

El pronóstico del tiempo para este domingo 16 de noviembre estará marcado por la influencia de un sistema de alta presión en proceso de debilitamiento, lo que generará variaciones importantes en las condiciones atmosféricas a lo largo del día.

El reporte oficial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) también advierte que habrá descenso de las temperaturas particularmente durante la madrugada y noche.

Asimismo, durante la madrugada y primeras horas de la mañana se esperan nubes dispersas y posibles bancos de neblina en regiones del Norte y Caribe del país, condiciones que tenderán a mejorar gradualmente conforme avance la mañana.

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO POR REGIONES

PRONÓSTICO 16 DE NOVIEMBRE DE 2025#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/KvCuJz1Ujg — INSIVUMEH (@insivumehgt) November 15, 2025

En el resto del territorio predominará poca nubosidad, mientras que el viento del norte podría incrementar y cambiar de dirección hacia el sur conforme se acerque la tarde, especialmente en la ciudad capital.

Para la tarde, el Insivumeh advierte sobre la posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en sectores del suroriente, Bocacosta, sur del Altiplano Central y Valles de Oriente.

También podrían presentarse lloviznas aisladas en la Franja Transversal del Norte mientras que la temperatura diurna mostrará un leve ascenso, mientras que en el resto del país prevalecerán nubes dispersas durante la noche.

El ente científico recomienda mantener las medidas de precaución ante las lluvias pronosticadas, particularmente en zonas susceptibles a deslizamientos, crecidas repentinas o riachuelos.

Asimismo, recuerda que, debido al ingreso de aire frío durante la madrugada, es importante abrigarse adecuadamente, resguardar a niños y adultos mayores y evitar cambios bruscos de temperatura.

El Insivumeh continuará monitoreando las condiciones del clima y actualizará la información en caso de presentarse variaciones significativas.