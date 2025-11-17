Se prevé inicio de semana con nublados y lluvias en varias regiones del país

-

Se recomienda a la población abrigarse bien por el frío que se registrará en la madrugada.

Para este lunes 17 de noviembre se espera la influencia de un sistema de alta presión en proceso de debilitamiento, lo que generará condiciones de viento norte con posibilidad de cambio a sur en la Ciudad de Guatemala.

Este es el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para el inicio de esa semana laboral.

Durante las primeras horas de la mañana se prevé nubosidad en regiones del Norte y Caribe, la cual irá disipándose gradualmente conforme avance el día.

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO POR REGIONES PARA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025

Para el resto del país se esperan pocas nubes y nubosidad dispersa, manteniendo un ambiente relativamente estable en horas matutinas.

Sin embargo, el pronóstico advierte la posibilidad de lluvias con actividad eléctrica por la tarde y noche en regiones de Occidente, Bocacosta, sur del Altiplano Central y Valles de Oriente.

Además, no se descartan lloviznas aisladas en áreas del Norte y Caribe. En el resto del territorio nacional prevalecerán condiciones de cielo parcialmente despejado.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada por canales oficiales y tomar precauciones ante posibles eventos de lluvia, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.

También se recomienda abrigarse adecuadamente durante la noche y madrugada debido a la persistencia de temperaturas frescas propias de esta época de transición hacia la temporada fría.