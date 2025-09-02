Versión Impresa
¡Atención! Martes de lluvias, tormentas y posible granizo en el territorio nacional

  • Por Geber Osorio
01 de septiembre de 2025, 19:51
Lluvias acompañadas de tormentas eléctricas se podrían presentar la tarde de este martes 2 de septiembre. (Foto ilustrativa: istock)

Prepárate porque se esperan fuertes lluvias para este 2 de septiembre. 

Se pronostica un ambiente cálido y húmedo, con un leve incremento en las temperaturas diurnas a nivel nacional para este martes 2 de septiembre.

Para el amanecer, se prevé áreas con nublados y otras áreas con pocas nubes, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

En la tarde, se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente del sur al centro del país, así como algunas zonas de Valles de Oriente, Caribe, Franja Transversal del Norte y sur de Petén.

Las condiciones atmosféricas indican la probabilidad de presencia de fuertes tormentas, así como de viento fuerte y posible caída de granizo, según dio a conocer el Insivumeh.

Para la tarde se esperarían las lluvias en gran parte del territorio nacional. (Foto: Insivumeh)
Esto se debe al acercamiento de onda del este al territorio nacional, según informaron las autoridades.

Se recomienda tomar las precauciones necesarias antes las lluvias previstas, ya que podría provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lagares en la cadena volcánica, movimientos en masa o daños en la red vial del país.

