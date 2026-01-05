Primer ministro de Groenlandia insta a mantener la calma tras anuncio de Trump

-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump insistió el pasado domingo 5 de enero en su deseo de anexar Groenlandia.

El primer ministro de Groenlandia llamó este lunes a no ceder al "pánico" después de que Donald Trump reafirmara su intención de poner al territorio autónomo danés bajo bandera estadounidense, y expresó su deseo de restablecer una "buena cooperación" con Estados Unidos.

"La situación no es tal que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. No es el caso. Por lo tanto, no debemos entrar en pánico. Debemos intentar restablecer el contacto", declaró Jens-Frederik Nielsen durante una conferencia de prensa en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Sin embargo, subrayó que desde ahora su gobierno "endurecerá el tono, porque no estamos satisfechos con la situación en la que nos encontramos".

"Ya basta de que la comunicación se haga a través de los medios y por vías indirectas", espetó.

La intervención militar estadounidense en Venezuela reavivó los temores respecto a Groenlandia, un territorio que dispone de una ubicación estratégica y unos importantes recursos minerales todavía sin explotar. Sin embargo, Nielsen recalcó que "la situación es muy diferente".

"Nuestro país no es comparable con Venezuela. Somos un país democrático. Lo hemos sido desde hace muchísimos años", apuntó.

Groenlandia dispone de una ubicación estratégica y unos importantes recursos minerales todavía sin explotar. (Foto ilustrativa: istock)

Anexo de Groenlandia

Trump insistió el pasado domingo en su deseo de anexar Groenlandia, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Copenhague para que Washington respete su integridad territorial.

"Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron sobre el tema.

"Nos preocuparemos de Groenlandia en unos dos meses, hablemos de Groenlandia en 20 días", agregó el presidente norteamericano.

"Si Estados Unidos eligiera atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se pararía. Incluida nuestra OTAN y la seguridad que se puso en marcha desde el final de la Segunda Guerra Mundial", declaró la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en la cadena TV2.

La jefa del gobierno, que considera la situación "seria", aseguró que está haciendo "todo lo posible" para que eso no ocurra.

Para la diputada Aaja Chemnitz, que representa a Groenlandia en el Parlamento danés, hay que "estar preparados para todos los escenarios".