Keir Starmer anuncia que dimitirá como primer ministro de Reino Unido

-

Starmer seguirá laborando en su cargo hasta tener a su relevo.

Este lunes 22 de junio, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su dimisión al frente del laborismo tras catorce años de gobiernos conservadores en el Reino Unido.

Starmer también precisó que seguirá en el cargo hasta la elección de su sucesor, que podría ser Andy Burnham, quien confirmó que se presentará para tomar el relevo.

"Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer, de 63 años, al borde de las lágrimas, en un discurso ante su residencia en Downing Street.

Starmer anuncia entre lágrimas que dimitirá como primer ministro de Reino Unido



️ "Tras años de decepción y desesperación, se ha cerrado una nueva página en la historia de nuestro país"https://t.co/Nem6x8NDvY pic.twitter.com/glil2jXs4V — Cadena SER (@La_SER) June 22, 2026

El próximo primer ministro

Por aparte, el posible próximo primer ministro, Andy Burnham, es alcalde del Gran Mánchester y afirmó que la dimisión de Starmer como líder del partido "marca el inicio de una transición", añadiendo que se presentará como candidato.

Cabe aclarar que Burnham, del ala izquierda del partido, se hizo la semana pasada con un puesto en el Parlamento británico, condición indispensable para aspirar al puesto de primer ministro.

Asimismo, se conoce que es un veterano político laborista, conocido como "el rey del Norte", quien ganó el viernes una elección legislativa parcial en el norte de Inglaterra, que le dio el puesto de diputado en el Parlamento.

En su comparecencia, Starmer, que comunicó su decisión al rey Carlos III, afirmó que hará todo lo que esté en su mano "para asegurar una transferencia de poder conforme a las normas".

Sin embargo, la convocatoria de comicios no está prevista antes de 2029 y, hasta entonces, los laboristas mantienen una amplia mayoría parlamentaria.

*Con información de AFP