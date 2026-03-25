Estos son los astronautas que sobrevolarán la Luna en Artemis II

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La tripulación incluye a la primera mujer en sobrevolar la luna.

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Cuatro astronautas fueron elegidos para ser parte de la misión de la NASA Artemis II y viajarán a la luna luego de más de cinco décadas desde la última misión.

Con ello se convertirán en las nuevas figuras de la exploración espacial estadounidense. Se trata de Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch embarcarán con su colega canadiense Jeremy Hansen el 1 de abril para un viaje de unos 10 días que consistirá en volar alrededor de la Luna, sin alunizaje.

El cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial. (Foto: AFP)

La primera mujer en viajar a la luna

Christina Koch, de 47 años, será la primera mujer en integrar una misión lunar. Esta mujer es ingeniera de formación y exploradora experimentada, ha trabajado en entornos extremos como la Antártida.

Koch también fue seleccionada en 2013, en el que ostentó el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer, con 328 días, y participó en la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres, junto a Jessica Meir.

Con Artemis II suma otro hito a su trayectoria en la NASA.

El viaje durará unos 10 días y consistirá en volar alrededor de la Luna. (Foto: AFP)

El resto de la tripulación

Reid Wiseman de 50 años, será el comandante de la misión. Nacido en Baltimore, se unió a la NASA en 2009 tras una larga carrera en la Marina estadounidense.

Victor Glover, de 49 años, será el piloto de la nave Orion. El tripulante es veterano de la Marina y padre de cuatro hijas, fue seleccionado por la NASA en 2013.

El canadiense Jeremy Hansen, de 50 años, completa la tripulación y será el primer no estadounidense en orbitar la Luna. Hansen es expiloto de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense e ingresó a la Agencia Espacial Canadiense en 2009.