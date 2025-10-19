Primeras fotos de la boda de Stella, hija de Antonio Banderas

Stella Banderas y Alex Gruszynski se casaron en España.
Stella Banderas se ha casado este fin de semana con el amor de toda la vida, Alex Gruszynski, en España, rodeados de amor y orgullo por parte de sus familiares y amigos.
People comparte en exclusiva imágenes de la ceremonia. En la primera, Stella, de 29 años, lució glamurosa con un vestido de novia de encaje con hombros descubiertos y mangas largas, mientras que el novio llevó un esmoquin negro.
En la segunda, Antonio Banderas aparece con un esmoquin negro clásico mientras sonreía y disfrutaba del alegre momento con una copa de vino para brindar por los recién casados.
Banderas y Gruszynski se conocen desde el preescolar y anunciaron su compromiso en sus plataformas en agosto de 2024, para un año después comenzar una nueva etapa como marido y mujer.