Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Primeras fotos de la boda de Stella, hija de Antonio Banderas

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
19 de octubre de 2025, 13:24
Stella Banderas con sus padres Antonio Banderas y Melanie Griffith. (Foto: X)

Stella Banderas con sus padres Antonio Banderas y Melanie Griffith. (Foto: X)

Stella Banderas y Alex Gruszynski se casaron en España.

ENTÉRATE: Stella, hija de Antonio Banderas se casa en boda de ensueño

Stella Banderas se ha casado este fin de semana con el amor de toda la vida, Alex Gruszynski, en España, rodeados de amor y orgullo por parte de sus familiares y amigos.

La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith vivió un día lleno de emoción junto a su familia. (Foto: People)
La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith vivió un día lleno de emoción junto a su familia. (Foto: People)

People comparte en exclusiva imágenes de la ceremonia. En la primera, Stella, de 29 años, lució glamurosa con un vestido de novia de encaje con hombros descubiertos y mangas largas, mientras que el novio llevó un esmoquin negro.

En la segunda, Antonio Banderas aparece con un esmoquin negro clásico mientras sonreía y disfrutaba del alegre momento con una copa de vino para brindar por los recién casados.

LEE: El mensaje de la firma de calzado guatemalteco "Perera" a Antonio Banderas

Antonio Banderas fue uno de los más emocionados durante la celebración de su hija. (Foto: People)
Antonio Banderas fue uno de los más emocionados durante la celebración de su hija. (Foto: People)

Banderas y Gruszynski se conocen desde el preescolar y anunciaron su compromiso en sus plataformas en agosto de 2024, para un año después comenzar una nueva etapa como marido y mujer.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar