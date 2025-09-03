Hombre paga Q100 mil a víctima por amputarle una mano

-

Además de prisión el acusado pagó una multa como reparación digna a la víctima.

En febrero de 2019, en el municipio de Conguaco, Jutiapa, Armando M. atacó a un hombre, quien perdió su mano izquierda a causa de la agresión.

Armando fue declarado culpable de causar lesiones gravísimas a la víctima, tras atacarla con un machete.

El tribunal impuso una pena de tres años de prisión conmutables. La sentencia se redujo en una tercera parte porque el acusado aceptó los cargos.

Tras la agresión con arma blanca la víctima perdió la mano izquierda. (Foto ilustrativa: istock)

Multa

Además, como parte del fallo se le impuso una multa de Q100 mil que fue pagada a la víctima como reparación digna.

Por este hecho, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Jutiapa, Sala "A", dictó la sentencia condenatoria para Armando.

La investigación fue realizada por la Fiscalía Municipal de Jalpatagua, que sustentó el caso hasta lograr la condena.

