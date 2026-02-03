La traba legal que impide el debut de Darwin Lom en la Copa Libertadores

-

Continúa la novela. Darwin Lom estaba listo para realizar su debut con el The Strongest boliviano en la Copa Libertadores 2026, en el choque de este martes (6:30 p. m.), pero se la cayó la ilusión, al no recibir la habilitación internacional por parte de FIFA.

Recién llegado la semana pasada al país sudamericano, Lom apuntaba para arrancar de inicio el encuentro, según el propio entrenador del club, también llamado tigre, Eduardo Villegas. "Nos puso triste la noticia, ya que lo teníamos en cuenta para el once titular".

El guatemalteco, de 28 años, tiene una disputa con su exequipo Comunicaciones, al que ya le habría pagado una cláusula de salida de 20 mil dólares y le reclama 100 mil más, debido a las condiciones establecidas en la rescisión de contrato.

Ese conflicto ha impedido que los aurinegros obtengan el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del atacante y pese a realizar las gestiones pertinentes para conseguir un pase provisional, no fue posible y Lom deberá esperar para su debut.

En una entrevista publicada este mismo lunes por la agencia EFE, Lom había externado lo que representa para él esta nueva experiencia. "Este paso es lo más importante en mi carrera hasta ahora. El futbol de Sudamérica es algo en lo que siempre he querido estar", dijo.

La revancha se jugará el próximo martes, en San Cristóbal, con el Táchira como local, un duelo para el cual el seleccionado guatemalteco espera ya contar con su CTI y convertirse en el tercero de nuestro país en jugar la competición de clubes más importantes del continente.

¿El tercero?

Si Lom logra resolver la situación, podría convertirse en el tercer compatriota que juega la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

Antes de él, Claudio Ariel Rojas y Dwight Pezzarossi tuvieron la dicha de mostrar los colores de Guatemala, el primero jugando en el futbol argentino y el segundo en el chileno.

Mientras Rojas era jugador de San Lorenzo de Almagro enfrentó a Caracas FC, en 1996, un partido en el cual tuvo acción 15 minutos, tras ingresar en el 75, y su equipo ganó por goleada 5-1. Fue su única vez.

En cambio, el "Tanque" Pezzarossi vistiendo los colores de Santiago Wanderers apareció en cinco de los seis encuentros en la fase de grupos de la edición 2002.

Durante esos duelos, Dwight Pezzarossi tuvo como compañero a Silvio Fernández, conocido en Guatemala, por dirigir a Xinabajul y entre los rivales estuvo Boca Juniors.