Procesan a médico por falsificar certificado de defunción en Chimaltenango

El médico quedó bajo arraigo con prohibición para salir del país.
El médico Alan C. fue ligado a proceso penal por el delito de falsificación de documentos privados en Chimaltenango.
De acuerdo con la investigación, se le señala de modificar la fecha de defunción de un hombre en un certificado médico, a petición de los hijos del fallecido.
El Juzgado de Primera Instancia Penal de Chimaltenango resolvió dictar auto de procesamiento en su contra.
Además, le impuso medidas sustitutivas que incluyen arraigo en ese departamento, prohibición de salir del país y el pago de una caución económica de Q3 mil.