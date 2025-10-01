Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Procesan a médico por falsificar certificado de defunción en Chimaltenango

  • Por Susana Manai
01 de octubre de 2025, 06:50
El médico alteró los documentos a petición de los hijos del hombre fallecido. (Foto ilustrativa: istock)

El médico alteró los documentos a petición de los hijos del hombre fallecido. (Foto ilustrativa: istock)

El médico quedó bajo arraigo con prohibición para salir del país. 

TE PUEDE INTERESAR: Fallece maestra y estilista cerca de centro educativo en Masagua 

El médico Alan C. fue ligado a proceso penal por el delito de falsificación de documentos privados en Chimaltenango. 

De acuerdo con la investigación, se le señala de modificar la fecha de defunción de un hombre en un certificado médico, a petición de los hijos del fallecido. 

El certificado fue alterado a petición de los hijos del fallecido. (Foto ilustrativa: istock)
El certificado fue alterado a petición de los hijos del fallecido. (Foto ilustrativa: istock)

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Chimaltenango resolvió dictar auto de procesamiento en su contra.

Además, le impuso medidas sustitutivas que incluyen arraigo en ese departamento, prohibición de salir del país y el pago de una caución económica de Q3 mil.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar