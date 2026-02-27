Versión Impresa
Esta será la procesión infantil que recorrerá Villa Nueva este 28 de febreo

  • Por Maria Fernanda Gallo
27 de febrero de 2026, 07:48
La fe de los más pequeños será protagonista en este recorrido.&nbsp;&nbsp;(Foto: Hermandad Jesus Nazareno de la Juventud)&nbsp;

El recorrido iniciará desde las 16:00 horas.

Este próximo 28 de febrero, siendo el Segundo Sábado de Cuaresma, el Jesús Nazareno Divino Infante, saldrá desde la Iglesia Inmaculada Concepción, ubicada en el sector de Bárcenas Villa Nueva.

La procesión infantil comenzará a las 16:00 horas y finalizará con su retorno a las 19:40 horas. 

Agentes de la PMT de Villa Nueva coordinarán el tránsito para facilitar la movilidad en el sector.

