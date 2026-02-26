Volcán de Fuego: Conred realiza acciones preventivas ante constantes erupciones

-

La ceniza volcánica se ha dispersado hacia las comunidades cercanas del volcán de Fuego y hacia los departamentos de Sacatepéquez y Guatemala.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) realiza acciones preventivas ante las constantes erupciones del volcán de Fuego.

De acuerdo con el boletín vulcanológico de este jueves 26 de febrero del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), dicho volcán registra de 9 a 14 explosiones por hora, las cuales son entre débiles y moderadas.

Esto ha generado columnas de ceniza que alcanzan hasta los 4,500 metros sobre el nivel del mar, desplazándose hacia el este y noreste. Durante la noche y madrugada se registró desgasificación débil a moderada, indicaron los expertos.

Las autoridades realizan acciones de prevención en comunidades cercanas al volcán de Fuego. (Foto: Conred)

Debido a la actividad volcánica, la Conred como medidas de prevención, ha hecho recomendaciones con integrantes de las Coordinadoras Departamentales, Municipales y Locales para la Reducción de Desastres.

Por lo tanto, se realiza el monitoreo en rutas de evacuación, además de promover el principio de autoevacuación preventiva en caso de incremento de actividad. "Estas medidas buscan que la población esté informada y preparada", dijo la Conred.

Las autoridades le informan a los vecinos cercanos del volcán de Fuego sobre los riesgos de las erupciones. (Foto: Conred)

TE PUEDE INTERESAR: DGAC en alerta ante caída de ceniza del volcán de Fuego en el Aeropuerto La Aurora

Recomendaciones

Asimismo, las autoridades dan a conocer a la población que habita en las áreas cercanas al volcán las siguientes recomendaciones:

Identificar las rutas de evacuación en su comunidad.

Preparar la mochila de las 72 horas.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Cubrir depósitos de agua y utilizar mascarilla ante la caída de ceniza.

Recomendaciones ante la actividad volcánica. (Imagen: Conred)

Ante cualquier emergencia, pueden llamar a los cuerpos de socorro, autoridades de su comunidad o al 119 de la Conred.