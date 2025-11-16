Productos agrícolas guatemaltecos podrán ingresar a EE. UU. con arancel cero

-

La medida fue anunciada mediante una orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca.

El Ministerio de Economía (Mineco) informó que diversos productos agrícolas de Guatemala podrán ingresar al mercado estadounidense con arancel cero, luego de la entrada en vigor de una nueva medida ejecutiva anunciada por el Gobierno de Estados Unidos.

La disposición, que es efectiva desde el 14 de noviembre, se aplicará de manera inmediata para los países exportadores, incluido Guatemala, señala un comunicado de la cartera de Economía.

Según la información oficial, esta decisión "beneficia a países exportadores como Guatemala" y precisa que los productos nacionales incluidos en esta lista ingresarán al mercado estadounidense con "arancel cero".

El @MINECOGT compartió el listado de productos incluidos en la disposición ejecutiva emitida ayer por la Casa Blanca y que aplica a las exportaciones guatemaltecas. pic.twitter.com/zvEFVuH389 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 16, 2025

Además del comunicado, el Mineco envió un documento donde precisa que son al menos 66 productos agrícolas los que se incluyen en la orden ejecutiva entre los que se encuentran bananos, café, té, frutas tropicales, jugos, cacao, especias, tomate, carne de res y algunos fertilizantes.

El Ministerio detalló que "para Guatemala, los incisos arancelarios que forman parte de esta lista aplican de inmediato, conforme a lo indicado en la orden ejecutiva".

Sin embargo, "el resto de productos negociados en el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos entrarán en vigor posteriormente", una vez formalizada la firma del acuerdo bilateral, en línea con lo establecido en las negociaciones técnicas.

El Mineco destacó que esta modificación "refuerza la relación comercial entre ambos países y contribuye a impulsar las exportaciones guatemaltecas en sectores estratégicos, generando más competitividad y oportunidades para productores nacionales".

Además, subrayó que el Gobierno de Guatemala continuará impulsando medidas para favorecer el crecimiento económico y la apertura de mercados.

"El Gobierno de Guatemala continuará impulsando el crecimiento económico, trabajando para eliminar las barreras no arancelarias al comercio y promover la inversión para construir una nación próspera y de bienestar", puntualiza el comunicado oficial.