¡Hasta 2027! Programan inicio de juicio contra Fernanda Bonilla

El Tribunal de Mayor Riesgo C programó el inicio de juicio por el asesinato de Melissa Palacios para diciembre de 2027.

Casi dos años deberá esperar la familia de Melissa Palacios para que inicie el juicio en contra de los presuntos responsables del asesinato de la joven universitaria.

El Tribunal de Mayor Riesgo C, programó el inicio de juicio en contra de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín para el 14 de diciembre de 2027, quienes deberán esperar en prisión el debate oral y público.

"Se convoca a los sujetos procesales y se programa la audiencia para inicio del debate oral y público para el día catorce de diciembre de dos mil veintisiete a las nueve horas, en la sala de audiencia, ubicado en el trece nivel de la Torre de Tribunales", se lee en la resolución.

El pasado 5 de enero se desarrolló la audiencia de ofrecimiento de prueba.

En ella, la jueza Carol Berganza, admitió mas de 200 pruebas propuestas por el Ministerio Público y querellantes en contra de los acusados.

El caso

Palacios era una universitaria que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, luego de múltiples luchas legales por parte de los querellantes, pues los acusados, habían sido beneficiados por un juez de Zacapa.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio investigó el caso y en la audiencia de etapa intermedia presentó los múltiples indicios con los que cuenta en contra de los acusados, entre estos, audios, declaraciones testimoniales, chats, videos de vigilancia entre otros.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció coordinación e intención de causarle la muerte.