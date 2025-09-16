¡Miércoles lluvioso! Se prevén tormentas eléctricas en gran parte del territorio

-

Si saldrás de casa este miércoles no olvides llevar tu paraguas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) dio a conocer el pronóstico del clima para el 17 de septiembre de 2025.

Según explicaron, se espera neblina al amanecer sobre el Occidente y el Altiplano Central, así como un ambiente cálido, húmedo e inestable durante el día.

Debido al acercamiento y posterior paso de la onda del este no. 32 de la temporada de invierno, se presentarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche sobre el Occidente, Altiplano Central, Bocacosta, Franja Transversal del Norte y Caribe.

Asimismo, se prevén lluvias o lloviznas en las demás regiones, indicó el Insivumeh.

Las lluvias se harán presentes en horas de la tarde y noche. (Foto: Insivumeh)

Las condiciones atmosféricas pueden promover tormentas locales severas, en las que se podrían registrar abundantes lluvias y viento fuerte.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, ya que podrían provocar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y desbordamientos de tierra.