Proponen excluir al transporte turístico de limitadores de velocidad

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La propuesta será analizada en mesas técnicas antes de tomar una decisión definitiva.

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En medio de los desafíos que enfrenta el transporte turístico en Guatemala, autoridades y representantes del sector coinciden en que algunas regulaciones actuales no responden a la naturaleza de este servicio, lo que ha abierto la puerta a nuevas propuestas para ajustar el marco legal.

Una de las principales medidas planteadas es la posibilidad de excluir al transporte turístico terrestre del uso obligatorio de limitadores de velocidad, una disposición que, según el sector, no se adapta a la dinámica de este tipo de operaciones.

“ Tenemos un día para llegar de un lado a otro, entonces, no pasamos de 80 kilómetros por hora ” Leonel Azurdia , Representante sector transporte de turismo

Durante una reunión técnica, la subdirectora del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), Bianka Espósito Macdonald, indicó que esta propuesta podría incorporarse dentro de una iniciativa de ley que actualmente se encuentra en proceso de construcción. El objetivo es generar una normativa específica que responda a las características del turismo.

Durante la reunión se propuso la exclusión de limitadores de velocidad para transporte turístico. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

"Si me permite lo agregamos, el tema de excluir a nuestros usuarios del decreto del tema de velocidad... lo agregamos y socializamos el documento en línea", explicó, al referirse a la exclusión de esta regulación como parte de los aspectos a discutir entre las instituciones involucradas.

Desde el sector de transporte turístico, se argumenta que este tipo de servicio no requiere limitadores de velocidad, pues su enfoque no es la rapidez, sino la experiencia del visitante. Según representantes, los recorridos están previamente definidos y los conductores operan bajo lineamientos que priorizan la seguridad y el confort.

"El turista no viene a correr, viene a disfrutar del paisaje", señaló Leonel Azurdia, representantes del sector transporte de turismo, al destacar que incluso existen prácticas internas como evitar el uso excesivo de bocina y mantener velocidades moderadas durante los trayectos.

“ De acuerdo al comisario Fuentes, director de la Policía Nacional Civil de Tránsito, no llegamos ni al 1% en siniestralidad al año ” Leonel Azurdia , Representante sector transporte de turismo

Además, se resaltó que el perfil del servicio difiere de otros tipos de transporte, pues no recoge pasajeros en ruta ni opera bajo presión de tiempo, lo que reduce significativamente los riesgos asociados a la velocidad. "Tenemos un día para llegar de un lado a otro, entonces, no pasamos de 80 kilómetros por hora... disfrutando, paseando, tranquilo", agregó Azurdia.

La propuesta forma parte de una serie de ajustes que se buscan integrar en una iniciativa de ley orientada a ordenar el transporte turístico, reducir cargas administrativas y brindar mayor claridad jurídica al sector.

Autoridades del INGUAT señalaron que el documento será trabajado en conjunto con otras entidades, como la Dirección General de Transportes (DGT) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través de mesas técnicas de corta duración.

El planteamiento de excluir los limitadores de velocidad aún deberá ser analizado y consensuado entre las instituciones, por lo que no representa una decisión definitiva, sino una propuesta en discusión dentro del proceso legislativo.

La propuesta será analizada en mesas técnicas antes de tomar una decisión definitiva. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Además, durante la reunión se planteó la idea de la creación de una placa única para este sector de turismo, según Azurdia, como una medida para ordenar y facilitar la identificación de las unidades dedicadas al turismo; misma que será analizada dentro de la propuesta

Con estos cambios, se busca adecuar la normativa a la realidad del sector turístico, considerado clave para la economía nacional y para la proyección internacional del país como destino.