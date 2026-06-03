Buscan a una adolescente guatemalteca que desapareció tras salir de clases en EEUU

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La guatemalteca de 15 años es buscada por su familia desde el pasado lunes, día en que desapareció.

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Una familia guatemalteca vive momentos de angustia en Estados Unidos, luego de que una de sus integrantes, de solo 15 años, no regresara a su hogar en Arlington, Virginia, tras salir de la escuela.

Se trata de Silvia Britany López Ramírez, cuyos seres queridos mantienen una búsqueda desesperada mientras las autoridades investigan su paradero.

Según sus parientes, la menor fue vista por última vez el pasado lunes 1 de junio al salir de la preparatoria Wakefield. La mayor preocupación es que no llevó consigo su celular ni otras pertenencias personales. Además, aseguran que ella no suele andar en la calle.

Silvia Britany López Ramírez, de 15 años, está desaparecida en Estados Unidos. (Foto: Univisión)

"La hemos buscado en ríos, en varios parques, en todos lados y no la hemos encontrado", relató su madre, Erika Ramírez. La familia ha distribuido volantes y ha recorrido distintos sectores de la zona con la esperanza de obtener pistas sobre su ubicación.

Las autoridades del condado de Arlington confirmaron que investigan el caso y solicitaron apoyo de la comunidad. Un funcionario policial ya sostuvo una reunión con la familia para dar seguimiento a la búsqueda.

Las autoridades estadounidenses investigan la desaparición de la adolescente guatemalteca. (Foto: Missing & Exploited Children)

Piden apoyo

Silvia mide aproximadamente 1.57 metros, pesa unas 160 libras, tiene cabello castaño largo hasta media espalda y ojos negros. Al momento de su desaparición vestía una sudadera blanca y pantalones cortos de mezclilla negros.

La familia solicita a cualquier persona con información que se comunique de inmediato con la Policía del Condado de Arlington al 703-558-2222 o con los parientes de la joven a los números 571-251-2823, 703-869-6801 y 571-691-3588.

Erika Ramírez, madre de la menor teme por la vida de su hija. (Foto: Univisión)

*Con información de Univisión