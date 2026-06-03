Vecinos sorprenden a hombre agrediendo a una menor

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La menor presentaba heridas de gravedad por lo que fue trasladada a un centro asistencial.

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Un hombre de 30 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de ser retenido por vecinos que lo señalaron de agredir con un machete a una niña de 12 años en la colonia San Pablo, zona 1 de Quiché.

Se trata de Juan Otoniel Quixán Caal, quien presuntamente atacó a la menor mientras se encontraba bajo efectos de licor. Tras la agresión, pobladores lo persiguieron y retuvieron. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó escapar, pero fue alcanzado y capturado por los agentes.

Mientras que la víctima sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial, donde se le diagnosticó trauma de cráneo, heridas en la cabeza, lesiones corto-contundentes y una fractura en el antebrazo derecho, por lo que permanece internada bajo observación médica.

(Foto: Irma Tzi)

Queda preso

Por su lado, Quixán Caal fue trasladado a la sede policial para su consignación y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Paz local, que ordenó su traslado al Centro Preventivo para Hombres de Cobán en tanto enfrenta el proceso judicial.

La PNC informó que continúa investigando las causas que motivaron el ataque contra la menor.