ONU y UE rechazan muertes y censura contra manifestantes en Irán

El descontento ciudadano se intensificó después de que, el pasado 8 de enero, se cortaran los servicios de comunicaciones e internet a nivel nacional, medida implementada para restringir la difusión de información sobre las protestas.

Luego que las protestas iniciarán 28 de diciembre de 2025 por la crisis económica y energética que se vive en Irán, cientos de personas, en más de 32 provincias, se han sumado a estas manifestaciones en contra del gobierno de Irán.

Sin embargo, de acuerdo con ONG Iran Human Rights, el número de víctimas se incrementa a 51 personas muertas, incluyendo nueve menores de edad. Ante ello, Kaja Kallas, representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, calificó como “inaceptable” la represión ejercida por las autoridades iraníes contra los manifestantes, agregando que “cortar el acceso a internet mientras se reprimen violentamente las protestas deja al descubierto a un régimen que teme a su propio pueblo”.

Esto es hermoso, emocionante.



En pleno centro de Teherán, la capital de Irán, las mujeres se están quitando los velos y los prenden fuego. Todo un símbolo de liberación.



La mayor revolución femenina del siglo XXI está ocurriendo frente a nuestros ojos ahora mismo. pic.twitter.com/4e5RduFLTd — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 9, 2026

También se pronunció Volker Türk, comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien a través de un comunicado solicitó investigar “rápida, independiente y transparente” las muertes registradas durante las protestas, señalando que “el derecho a la protesta pacífica, consagrado en el derecho internacional, debe protegerse” y que “los responsables de cualquier violación deben rendir cuentas de conformidad con las normas y estándares internacionales” agregó.

Según expertos, estas manifestaciones han sido calificadas como las más grandes de la historia.

I am deeply disturbed by reports of violence during protests in #Iran. All deaths should be investigated promptly, independently, and transparently. Those responsible for human rights violations must be held to account.https://t.co/mIoRKKNvDd pic.twitter.com/dRvADjnozU — Volker Türk (@volker_turk) January 9, 2026

Das ist Teheran heute Abend. Ihr erlebt live eine Revolution, während die Weltmedien schweigen. Die etablierten Medien sind zu nichts anderem als einer Propagandamaschine verkommen. Denn: welche Nachricht könnte gerade wichtiger sein als diese? @tagesschau pic.twitter.com/ZcS8eyOH2j — David Rosenblatt (@b4l4g4n) January 8, 2026

Con información de Infobae.