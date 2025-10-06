Provial atiende más de 150 emergencias en la red vial por las lluvias

-

La Dirección mantiene alerta ante emergencias viales provocadas por las lluvias.

OTRAS NOTAS: Conred emite recomendaciones viales ante fuertes lluvias

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que entre el 1 de mayo y el 3 de septiembre de 2025, atendió un total de 159 incidentes registrados en distintas rutas del país, lo que implicó asistencia a más de 17 mil usuarios.

La institución se mantiene en estado de alerta para responder a las emergencias que las condiciones climáticas adversas generan en la red vial nacional.

Según el reporte de Provial, las carreteras más afectadas por la temporada lluviosa fueron la CA-9 Norte, con 51 emergencias; la CA-1 Occidente, con 20 casos; y la CA-1 Oriente, con 18 incidentes.

Provial asegura que su proridad es la seguridad de los usuarios de las carreteras. (Foto: Provial / Soy502)

En otras rutas se contabilizaron 67 situaciones adicionales que demandaron la intervención del personal de Provial.

La Dirección detalló que los tipos de emergencias más frecuentes que se registraron están 47 derrumbes, 26 desprendimientos de rocas y 10 deslaves.

El vocero de Provial Marco López, subrayó que durante la temporada de lluvias la prioridad es la seguridad de todos los usuarios en carretera.

LEA MÁS: Insivumeh pronostica intensas lluvias para esta tarde y noche

Recomendó a conductores y peatones respetar los límites de velocidad, mantener la distancia prudente entre vehículos, evitar maniobras riesgosas y estar atentos tanto a las señales de tránsito y a las condiciones climáticas.

López también hizo énfasis en la importancia de revisar el estado del vehículo antes de viajar y recordó que nunca se debe conducir bajo efectos del alcohol o en condiciones de fatiga.

Provial estima que a ayudado a más de 17 conductores. (Foto: Provial / Soy502)

Provial hizo un llamado especial a extremar precauciones en zonas propensas a derrumbes y acumulación de agua, asimismo, recordó que los usuarios pueden comunicarse de forma gratuita al número 1520, disponible las 24 horas para solicitar asistencia en caso de emergencias.

"Seguiremos fortaleciendo nuestra presencia en las carreteras, coordinando con autoridades y personal especializado para actuar con rapidez y eficiencia en cada situación", puntualizó López.