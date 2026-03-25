¡Iba contra la vía! Captan momento en que Provial hace retroceder a un bus (video)

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El piloto de un bus Esmeralda pretendía evitarse el tránsito al circular en contra de la vía.

Un conductor captó el momento en que un bus extraurbano tuvo que retroceder luego de que intentara avanzar contra la vía, debido a que la ruta hacia la dirección en que se dirigía se encontraba paralizada.

En las imágenes se observa cuando una patrulla de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) sorprendió al bus Esmeralda que infringió la ley vial.

Por lo tanto, el piloto del transporte colectivo se vio obligado a retroceder para evitar que provocara un accidente de tránsito al circular contra la vía.

Mira aquí el video:

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Hicieron retroceder a autobús que circulaba contra la vía. pic.twitter.com/z2KbPU9jg7 — Vichoguate (@vichoguate) March 25, 2026

Usuarios de redes sociales han comentado que "deberían ser multados y colocarles sanciones drásticas", ya que estos buses han provocado varios accidentes.