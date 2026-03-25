¡Iba contra la vía! Captan momento en que Provial hace retroceder a un bus (video)

El piloto de un bus Esmeralda pretendía evitarse el tránsito al circular en contra de la vía.
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Un conductor captó el momento en que un bus extraurbano tuvo que retroceder luego de que intentara avanzar contra la vía, debido a que la ruta hacia la dirección en que se dirigía se encontraba paralizada.
En las imágenes se observa cuando una patrulla de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) sorprendió al bus Esmeralda que infringió la ley vial.
Por lo tanto, el piloto del transporte colectivo se vio obligado a retroceder para evitar que provocara un accidente de tránsito al circular contra la vía.
Mira aquí el video:
Usuarios de redes sociales han comentado que "deberían ser multados y colocarles sanciones drásticas", ya que estos buses han provocado varios accidentes.