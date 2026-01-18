Obras del AeroMetro incluyen tala controlada y siembra de 3 mil 500 árboles

-

Para mitigar el impacto ambiental de la tala de 721 árboles para la construcción del AeroMetro, la Municipalidad sembrará 3 mil 500 árboles y desarrollará programas de reforestación y espacios ecológicos que fortalecerán la sostenibilidad urbana.

A inicios de este mes comenzó la construcción del AeroMetro, un moderno sistema de transporte por cables que conectará el municipio de Mixco con la Plaza España, en la capital.

El alcalde Ricardo Quiñónez destacó el avance inicial de la obra: "La buena noticia es que ya empezamos, estamos avanzando. Básicamente, son cimientos de obra gris; van a ver las primeras torres".

Grupos de estudiantes participan en las jornadas de reforestación en la ciudad. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Como parte de este proyecto de infraestructura, la Municipalidad informó que será necesaria la tala de 721 árboles. Sin embargo, para contrarrestar el impacto ambiental, se anunció un plan de reforestación que contempla la siembra de 3 mil 500 árboles.

La información fue dada a conocer por la Unidad de Prensa Municipal, que reiteró el compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo urbano responsable.

Anuncian la siembra de árboles para proteger el entorno y fortalecer el cinturón ecológico. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

La comuna mantiene programas de reforestación para fortalecer el entorno ecológico de la ciudad. Entre estos destaca la campaña de MegaReforestación, que el año pasado logró la siembra de 8 mil 600 árboles, con el apoyo de instituciones educativas, públicas y privadas.

Otro de los avances ambientales se registra en el Sitio de Disposición Final, donde se ha desarrollado un bosque con más de 3 mil 500 árboles y plantas, reforestando alrededor de 3 mil metros cuadrados y transformando el área en un espacio ecológico sostenible.

Se contempla plantar 3 mil 500 árboles. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Con estas acciones, la Municipalidad de Guatemala busca equilibrar el desarrollo urbano con la sostenibilidad, garantizando que proyectos como el AeroMetro aporten a la movilidad, la infraestructura moderna y, al mismo tiempo, al cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes.

Municipalidad impulsa reforestación para mitigar impacto ambiental del AeroMetro. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Ciudad más verde

Además del AeroMetro, la Municipalidad impulsa otros proyectos que integran sostenibilidad y modernización, como el sistema de transporte TuBus, que opera con unidades eléctricas al servicio de la población.

A través de la recuperación de barrancos, la creación de parques ecológicos, la construcción de áreas verdes en pasos a desnivel y programas como Adopta un árbol, la comuna capitalina reafirma su visión de construir una ciudad más verde y sostenible.

Los nuevos sistemas de transporte son totalmente eléctricos. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Plan ambiental

Estas acciones buscan: