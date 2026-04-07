Liverpool buscará revancha ante PSG en los cuartos de final de la Champions League

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El vigente monarca de la Liga de Campeones, el PSG, recibe este miércoles al campeón inglés Liverpool (1:00 p. m.) en uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final, a disputarse en el Parque de los Príncipes.

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El encuentro representa una revancha para los reds, eliminados por el conjunto parisino en los penales durante los octavos de final de la edición pasada.

Sobre el choque, el técnico del PSG, Luis Enrique, restó presión a su equipo. "No creo que seamos favoritos. El año pasado todos decían que lo era el Liverpool y al final se clasificó el PSG", afirmó.

El campeón europeo, liderado por el vigente Balón de Oro Ousmane Dembélé, junto a Désiré Doué y Kvicha Kvaratskhelia, llega en buen momento tras sumar dos victorias consecutivas en la liga francesa y avanzar con un contundente global de 8-2 ante el Chelsea en la fase previa.

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Obligados a reaccionar

Liverpool, en cambio, arriba golpeado luego de ser goleado por el Manchester City (4-0) en los cuartos de final de la FA Cup el pasado sábado.

La principal novedad en los ingleses es el regreso del delantero sueco Alexander Isak, incluido en la convocatoria tras varios meses de ausencia por una lesión sufrida en diciembre, cuando fue operado del tobillo por una fractura de peroné.

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Isak apenas ha disputado 16 partidos desde su fichaje récord (valorado en 165 millones de dólares) procedente del Newcastle, debido a constantes problemas físicos.

El equipo liderado por Mohamed Salah, en sus últimos meses como jugador red, marcha quinto en la Premier League y ve en la Liga de Campeones su última opción de título esta temporada, mientras el técnico neerlandés Arne Slot enfrenta crecientes dudas sobre su continuidad.