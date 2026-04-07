James Rodríguez vuelve a entrenar tras permanecer varios días hospitalizado

El Minnesota United descartó que James Rodríguez padezca una enfermedad grave y confirmó que el colombiano volvió este lunes a los entrenamientos.
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El capitán de la selección cafetera, de 34 años, estuvo hospitalizado durante tres días luego de sufrir una fuerte deshidratación relacionada con el amistoso en el que su selección perdió 3-1 ante Francia el pasado 29 de marzo.
Tras su ingreso, algunos medios estadounidenses señalaron que podría tratarse de rabdomiólisis, una afección muscular grave, versión que su club negó de forma categórica.
"No ha existido ninguna evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis", señaló la institución en un comunicado.
James recibió el alta médica la semana pasada y ya trabajó bajo supervisión del cuerpo médico, que evaluará su reincorporación total según su evolución.
El estado físico del mediocampista sigue siendo una preocupación para Colombia rumbo al Mundial. Desde su llegada al Minnesota en febrero, apenas ha disputado 39 minutos oficiales debido a problemas físicos.