¿Se pueden mezclar las marcas de vacunas contra el Covid-19?

A nivel mundial se realizan estudios para determinar si las vacunas de Moderna, AstraZeneca y Sputnik V, pueden administrarse en primera y segunda dosis sin importar la marca. Las dudas también surgen en Guatemala.

¿Es posible que una persona que haya recibido la primera dosis de una marca de vacuna contra el Covid-19 reciba la segunda de otra marca? Esta es una de las interrogantes que se formulan varios guatemaltecos ante la incertidumbre de disponibilidad de segundas dosis de AstraZeneca.

En los últimos días, cientos de guatemaltecos han abarrotado centros de vacunación en busca de la segunda dosis de AstraZeneca. En algunos lugares les han indicado que solo están administrando primeras dosis.

Mientras algunos especulan de desabastecimiento, el Ministerio de Salud desmiente y señala que la entidad cuenta con dosis suficientes para inmunizar a la población que ya recibió la primera dosis.

Ante la incertidumbre, muchos se han cuestionado si podrían administrarse de segunda dosis el fármaco de Moderna, debido a que el Gobierno de los Estados Unidos donó 3 millones de dosis, por lo que hay más vacunas de esta marca en el país.

Guatemala ha recibido vacunas Moderna, AstraZeneca y Sputnik V. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha anunciado que se adquirirán más vacunas AstraZeneca, pero también ingresarán de la farmacéutica Pfizer.

Esta situación brinda un panorama apto para examinar la posibilidad de mezclar las vacunas ante la de escasez de alguna para completar el esquema de inmunización. No obstante, aunque diversos estudios pueden mencionar la probabilidad de la mezcla de vacunas, no se tienen estudios suficientes para confirmarlo.

El MSPAS indica que de los vacunados, el 67% ha recibido AstraZeneca, el 21% Sputnik V y el 12% Moderna. (Gráfico: MSPAS)

¿Qué opinan los expertos?

Al respecto la doctora Iris Cazali, jefa del Departamento de Infectología del hospital San Juan de Dios, refiere que sí existe la posibilidad de mezclar ciertas vacunas, pero aún esperan resultados de varios estudios. De momento, lo que se sabe es que vacunas como Moderna, AstraZeneca y Pfizer podrían ser mezcladas porque utilizan tecnología parecida

Igualmente refiere que existen investigaciones en marcha para establecer la factibilidad de poder aplicar la primera dosis de AstraZeneca con la segunda dosis de Sputnik V, pero recalca que se debe esperar a tener resultados de los estudios.

Este tema ha sido objeto de análisis por varios expertos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya emitió su postura. Soumya Swaminathan, jefa científica de dicha entidad, explicó actualmente se combinan diferentes vacunas para evaluar si es seguro para las personas.

"Los individuos no deben decidir por sí mismos, las agencias de Salud Pública pueden hacerlo basándose en los datos disponibles. Se esperan datos de estudios de combinación y combinación de diferentes vacunas; es necesario evaluar la inmunogenicidad y la seguridad", puntualizó Swaminathan en su cuenta de Twitter.

Individuals should not decide for themselves, public health agencies can, based on available data. Data from mix and match studies of different vaccines are awaited - immunogenicity and safety both need to be evaluated https://t.co/3pdYj4LUdz — Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) July 12, 2021

¿Qué dicen los estudios?

La vacuna Oxford-AstraZeneca utiliza un virus inofensivo llamado adenovirus para transportar material genético del SARS-CoV-2 a las células. Las vacunas que usan esta tecnología tienen un buen historial de inducir fuertes respuestas de células T, mientras que las vacunas que usan ARN mensajero, como la de Pfizer, han demostrado ser "excepcionalmente buenas" para inducir altos niveles de anticuerpos, dice el inmunólogo Leif Sander en el Hospital Universitario Charité de Berlín, quien participó en un reciente estudio publicado por la revista Nature.

Los estudios están intentando verificar los efectos de mezclar una vacuna basada en adenovirus como AstraZeneca con una a base de ARNm como Moderna y Pfizer. No obstante, lo que concierne a la seguridad es lo que necesita confirmarse en los estudios. Se refiere a los efectos secundarios.

Sigue habiendo algunas preocupaciones de seguridad, dice Sander. "Se están combinando dos vacunas diferentes, las cuales pueden tener su propio perfil de eventos y efectos adversos", dice lo que podría amplificar cualquier problema.

La principal diferencia entre las vacunas es que una utiliza ADN y la otra ARNm. (Foto: archivo/soy502)

Diferencia entre las vacunas

Pfizer y Moderna utilizan una nueva tecnología que involucra ARN mensajero. Las vacunas de Janssen y Astrazeneca usan un método que se lleva probando desde hace años: el adenovirus desactivado.

La vacuna de Oxford-AstraZeneca se basa en las instrucciones genéticas del virus para construir la proteína de espiga. Pero a diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, que almacenan las instrucciones en ARN de hélice o cadena sencilla, la vacuna de Oxford utiliza ADN de hélice doble.

Es decir que el ARNm codifica para la producción de la proteína S de SARS CoV-2. En cambio, las vacunas de AstraZeneca y de Janssen contienen el material genético (ADN) que codifica para la producción de la proteína S de SARS-CoV-2.