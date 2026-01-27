Puente Belice II: Arévalo responde tras orden de la CC para iniciar construcción

-

El Puente Belice II fue anunciado en octubre de 2020, como uno de los tres proyectos que reactivarían la economía del país. Sin embargo, cinco años después, el proyecto sigue estancado y con una orden de la CC para construirlo.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Gobierno elaborar y concluir la construcción del Puente Belice II, esto al resolver favorablemente una solicitud de asistencia para la debida ejecución de un amparo solicitado el 21 de mayo de 2025.

El argumento del amparo señala la "la amenaza cierta, inminente y futura" que la construcción del Puente Belice II no sea concluido lo cual dejaría "en indefensión y total inseguridad a los vecinos ciudadanos y habitantes que circulan, transitan y se transportan por el lugar".

Con esta orden, las autoridades del Ministerio de Finanzas, Ministerio de Comunicaciones y Contraloría General de Cuentas, deberán realizar las diligencias para la construcción del Puente Belice II, dentro de los 15 días siguientes de recibida la ejecutoria y "bajo los apercibimientos establecidos en el fallo y las responsabilidades que prevé la ley".

(Foto: Archivo/Soy502)

"Tenía problemas técnicos"

Durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", el mandatario fue cuestionado sobre la debida ejecutoria que ordena retomar los trabajos para la construcción del puente. El mandatario respondió que el plan se está revisando, pero que anteriormente habían detectado problemas técnicos.

"El Ministerio de Comunicaciones está revisando el plan del Puente Belice. Tenía problemas técnicos, el que había sido originalmente presentado. Hay que hacer una revisión y corrección para procesarlo. Ese es el camino que sigue en el Ministerio de Comunicaciones", explicó el mandatario.

Proyecto surgió en 2020

Cabe recordar que el proyecto del Puente Belice II fue presentado en octubre de 2020 durante el Gobierno de Alejandro Giammattei. En aquella oportunidad se plantearon tres proyectos: Metroriel (proyecto del Metro sin avances), Aerometro (ya en construcción) y el Puente Belice II (con orden de la CC para construirse).

Cuando inició su construcción, en noviembre de 2023, las autoridades detectaron problemas para arrancarlo, debido a que no existían derechos de vía. En ese momento, la obra quedó pausada. Con el nuevo Gobierno, en febrero de 2024, la obra quedó oficialmente suspendida. En ese momento, el Gobierno alegó problemas técnicos.

La CC emitió una sentencia en mayo de 2025 y otorgó en definitiva el amparo este 26 de enero, ante esto el presidente Bernardo Arévalo pidió varias solicitudes de ampliación del amparo, de las cuales una fue acepta y otras declaras sin lugar por la sala constitucional.

(Foto: Archivo / Soy502)

Ante esta situación y debido a que las solicitantes no observan que el Organismo Ejecutivo trabaje para cumplir con la sentencia emitida por la CC colocaron la solicitud de asistencia para la debida ejecución.

La CC lo otorgó y ordenó al presidente, los ministros de Finanzas y Comunicaciones, así como como a la Contraloría General de Cuentas que "de manera inmediata, deberán realizar y adoptar cuanta medida sea necesaria para continuar, ejecutar y concluir la construcción del proyecto".

La CC también ordenó que las instituciones deberán rendir un informe cada 15 días respecto a las actuaciones que hagan para cumplir con lo ordenado en la sentencia, para lo cual deberán adjuntar la documentación que soporte sus afirmaciones.