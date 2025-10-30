Tras medio siglo, el héroe olvidado del Río Motagua sigue conectando a Gualán.

-

Desde su inauguración en 1967, el Puente Gerardo Gordillo Barrios, ha demostrado una increíble resiliencia, sobreviviendo al devastador Terremoto de 1976, a tormentas y huracanes a pesar de la falta de mantenimiento

El puente Gerardo Gordillo Barrios, que pasa sobre el río Motagua, tiene 58 años de historia y ha sobrevivido a distintos embates del clima desde entonces.

Fue inaugurado el 27 de octubre de 1967, por el entonces presidente Julio César Méndez Montenegro y el alcalde Francisco Navas Arvizú.

La construcción de esta conexión fue impulsada por un grupo de vecinos que crearon la Asociación Pro Mejoramiento de Gualán (Apromegua), liderada por Rosa de Gordillo Barrios, quienes lucharon para que el Gobierno autorizara el proyecto.

La construcción del puente generó empleo y desarrollo en el municipio. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

El puente fue bautizado con el nombre del esposo de doña Rosita, quien aunque no era originario del municipio, se ganó el cariño de la población, pues fue el eslabón entre Apromegua y el Gobierno.

"Ya llevamos más de medio siglo de haber encontrado, después del ferrocarril, otra manera para favorecer al comercio, ya que antes los pobladores debían movilizarse y transportar sus productos en canoas", informó el historiador Álvaro Estrada.

Rosa de Gordillo, presidenta de la Asociación ProMejoramiento de Gualán, inauguró el puente junto a las autoridades de Gobierno. (Foto: Cortesía de A. Estrada)

El puente ha soportado varios fenómenos naturales, el primero fue el terremoto de 1976, luego el huracán Mitch en 1998, la tormenta tropical Agatha en 2010 y recientemente las tormentas Eta y Iota, a pesar de que no ha recibido ningún mantenimiento en su estructura.

El locutor Raúl Amador comentó: "La construcción del puente vino a levantar el desarrollo económico en diferentes ámbitos como la agricultura, ganadería y el gremio artesanal, entre otros, lo cual ha beneficiado a la población".

Así luce el puente en la actualidad. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

El costo de la obra en aquel entonces fue de 450 mil 218 quetzales y se desarrolló con fondos estatales y de la Agencia Internacional para el Desarrollo.

Cabe mencionar que el Río Motagua, enfrenta una grave crisis ambiental. Este río es el más extenso del país, pero está severamente contaminado por toneladas de desechos sólidos y aguas residuales, problema que se origina en la Ciudad de Guatemala.