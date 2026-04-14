El Pulté Golf albergará el segundo ranquin infanto juvenil de la temporada 2026

El Pulté Golf, uno de los clubes más prestigiosos de Guatemala para la práctica de este deporte, será la sede del Ranquin Infanto-Juvenil 2026, que se disputará del 17 al 19 de abril. El torneo reunirá a los mejores jugadores juveniles del país, quienes buscarán sumar puntos clave para mantenerse en lo más alto de la clasificación general.
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El evento, organizado por la Asociación Nacional de Golf de Guatemala, contará con la participación de más de medio centenar de golfistas. Distribuidos en distintas categorías, competirán con el objetivo de posicionarse de la mejor manera en esta segunda parada del ranquin y así acercarse a la clasificación para torneos internacionales.
Las categorías en competencia abarcan las edades de 15 a 18 años, 13 a 14, 11 a 12, 9 a 10, 7 a 8 y hasta 6 años, todas divididas en ramas masculina y femenina.
Dentro del field destacan jugadores que parten como favoritos, como Fernando Saravia, Matías Calderón y Alexander Rubín, habituales protagonistas en este tipo de certámenes. En la rama femenina, sobresalen nombres como Elzbieta Aldana, Tiffany Moon y Daniela Hernández, quienes también llegan como firmes candidatas al título.
El Pulté Golf cuenta con uno de los mejores campos privados de Latinoamérica. Su Signature Course, diseñado por la firma Dye Designs, dispone de 18 hoyos con un recorrido par 72. El complejo ofrece además diversas amenidades, en un entorno donde la naturaleza se integra armoniosamente con la experiencia deportiva.