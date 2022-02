Putin ordena a militares colocar a sus "fuerzas de disuasión" en alerta máxima

El presidente ruso, Vladimir Putin, informó el domingo que ponía en alerta las "fuerzas de disuasión" del Ejército ruso, que podría incluir un componente nuclear en el cuarto día de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

"Los países occidentales no solo están tomando medidas económicas hostiles contra nuestro país, sino que los líderes de los principales países de la OTAN están haciendo declaraciones agresivas sobre nuestro país. Así que ordeno trasladar las fuerzas de disuasión de Rusia a un régimen especial de servicio", dijo Putin en una reunión televisada con sus jefes militares.

"Ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan las fuerzas de disuasión del Ejército ruso en alerta especial de combate", agregó Putin.

Las fuerzas de disuasión son las unidades responsables de manejar las armas nucleares, aludiendo a lo que ha definido como “agresivas declaraciones” de los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, (OTAN) y las sanciones económicas contra Moscú.

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc — max seddon (@maxseddon) February 27, 2022

Tras una conversación entre el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, y el líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, Rusia y Ucrania han confirmado este domingo que negociarán cerca de la frontera con Bielorrusia.

Zelenski ha hablado en un mensaje difundido a través de las redes sociales que "Ucrania ha presentado su demanda contra Rusia ante la CIJ. Rusia debe rendir cuentas por manipular la noción de genocidio para justificar la agresión. Solicitamos una decisión urgente que ordene a Rusia que cese la actividad militar ahora y esperamos que los juicios comiencen la próxima semana".