Pyme Positiva 2026, un evento para celebrar el esfuerzo empresarial centroamericano

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Reimaginar la banca mediante el apoyo y acompañamiento a cerca de 270 mil pymes centroamericanas, para generar prosperidad y desarrollo, es la misión que se ha impuesto el Banco de América Central -BAC-.

Como parte de este objetivo, recientemente BAC reunió en Tela, Honduras, a los empresarios ganadores de seis países centroamericanos, en el evento Pyme Positiva 2026, en donde se reconoció el aporte de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) al desarrollo económico, social y ambiental de la región. En la actividad, la empresa salvadoreña SSAI Ingenieros resultó como la ganadora.

En la ceremonia regional también fueron reconocidas otras empresas destacadas: Xocolatl de Guatemala, Desechos Especializados de Honduras, Asados Doña Tania de Nicaragua, Inversiones Hermanos Leitón Sánchez de Costa Rica y Orgánica Store de Panamá.

Como en otros países del mundo, estas empresas representan una parte importante de la maquinaria productiva. Ana Barrantes, Directora Corporativa de PYMES y Adquirencia de BAC, resaltó que el 95% del parque industrial de Centroamérica pertenece a este segmento y que, además, representa más del 80% del empleo de la región y produce alrededor del 50% del PIB regional. "Para BAC ha sido muy relevante apoyar a este tipo de empresas, por lo que seguimos con mucha fuerza impulsándolas, porque a veces los bancos se quedan entre las grandes corporaciones y las personas", afirmó.

De acuerdo con BAC, se estima que las PYMES centroamericanas podrían sumar 1 millón de unidades productivas, de las cuales esta institución bancaria atiende alrededor de 270 mil. Según la clasificación, son empresas de menos de 100 empleados o que tienen un máximo de US$25 mil en cuentas bancarias.

"Las PYMES están prácticamente en todo y allí es donde tenemos uno de nuestros retos porque constituyen un segmento muy heterogéneo: agrícolas, de profesionales como médicos o abogados, de retail como las pulperías (tiendas o abarrotes), restaurantes, hoteles, software y diversos desarrollos tecnológicos, entre otras," dijo Barrantes.

(Foto: BAC)

Visión integral

Pero no todo es financiamiento, pues de acuerdo con José Carlos Barrios, Vicepresidente de Banca de Personas, PYMES y Medios de Pago de BAC Guatemala, los recursos financieros prestables son solo una parte de la ecuación para el éxito. "Nuestro propósito es reimaginar la banca para generar prosperidad en la comunidad en la que vivimos, y nuestra comunidad es Guatemala", afirmó con emoción.

Según explicó, BAC ha desarrollado una estrategia de "triple valor", que busca generar valor económico, valor social y valor ambiental. "Vivimos en un país que está lleno de PYMES. En Guatemala, el 80% del empleo se genera a través de PYMES, y se calcula que este segmento empresarial produce cerca del 40% del PIB. Si queremos realmente generar la prosperidad que tenemos en nuestra visión, tenemos que trabajar con ellas", afirmó Barrios.

El apoyo que BAC da a las PYMES ha hecho historia. Por ejemplo, Barrios recuerda que durante la pandemia de COVID19, cuando surgieron muchas de estas empresas ante la necesidad de generar ingresos, el respaldo a través de la banca virtual fue decisivo. Actualmente, el banco atiende en Guatemala alrededor de 50 mil PYMES, para quienes la habilitación de formas de pago virtual o de POS (punto de venta bancario) ha marcado una diferencia.

Además de recibir apoyo en temas ambientales y sociales, las PYMES BAC tienen capacitación en diversos campos. Aunque las necesidades de conocimiento varían, en forma general, se aprende a utilizar los instrumentos financieros, los medios de pago y se incentiva el uso de plataformas digitales para agilizar procesos y transacciones.

El futuro digital BAC

A decir de Ana Barrantes, aunque hay diferencias entre país y país, un denominador común en la región es que las PYMES "son muy digitales". Mientras que en Costa Rica y Panamá hay mayor grado de formalidad, en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, hay más informalidad, así como mayores oportunidades para bancarizar. Con todo, BAC se ha empeñado en mejorar sus servicios digitales. Barrantes afirma que la institución le apuesta a llegar a más pymes, a través de productos de este tipo.

Con una banca digitalizada, los empresarios no tendrán que ir a sucursales físicas, poseerán "bots" para ayudarles en su actividad y en general, contarán con productos que se tramitan digitalmente para tener una vida empresarial más productiva con menos requisitos. "Porque una PYME digitalizada puede convertirse en un gran motor de desarrollo y una gran fortaleza", puntualizó la ejecutiva.